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مضاعف طاقة

SPN2952WA/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2952WA/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      زد عدد المآخذ إلى 5

      • 5 مآخذ
      • مفتاح فردي
      • 2 م
      • أبيض

      5 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      سلك طاقة بطول مترَين

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        بطاقة
        EAN
        ‎48 95229 11450 0

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        GTIN
        ‎1 48 95229 11450 7

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11450 4
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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