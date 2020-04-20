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مضاعف طاقة

SPN2942WC/56
  • مقبس امتداد مقبس امتداد مقبس امتداد
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    مضاعف طاقة

    SPN2942WC/56

    مقبس امتداد

    مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    مقبس امتداد

    مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مقبس امتداد

    مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    مقبس امتداد

    مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

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      • 4 مآخذ
      • 5 م
      • مفتاح طاقة مزدوج القطب

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      مؤشر الطاقة LED

      أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      مفتاح طاقة مزدوج القطب

      يؤمن عزلًا تامًا عن شبكة التوتر العالي لدى إيقاف تشغيله.

      سلك طاقة بطول 5 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        7.5  سم
        الارتفاع
        27.6  سم
        العمق
        2,52  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 11119 6
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 11119 3
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11119 0
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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