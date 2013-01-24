زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي