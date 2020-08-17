زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول مترَين، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول مترَين، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول مترَين، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول مترَين، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.
يسمح لك منفذا الشحن بشحن أجهزة USB.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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