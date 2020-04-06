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مأخذ طاقة في الحائط

SPN1930WU/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
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    مأخذ طاقة في الحائط

    SPN1930WU/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة، مفتاح فردي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة و3 منافذ شحن USB. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة، مفتاح فردي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة و3 منافذ شحن USB. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة، مفتاح فردي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة و3 منافذ شحن USB. إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة، مفتاح فردي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة و3 منافذ شحن USB. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة

      زد عدد المآخذ إلى 3

      • 3 مآخذ
      • مفتاح فردي
      • 3 منافذ شحن USB
      • باللون الأبيض

      3 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      3 منافذ شحن سريع عبر USB

      يسمح لك منفذ الشحن بشحن أجهزة USB.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        13,8  سم
        الارتفاع
        26.7  سم
        العمق
        2.8  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 11068 7
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 11068 4
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11068 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

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