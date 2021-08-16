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مأخذ طاقة في الحائط

SPN1126BU/56
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    مأخذ طاقة في الحائط

    SPN1126BU/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات

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      مقبس BS بمصهر قدرة 13 أمبير

      • مأخذان
      • مفتاح فردي
      • 3 منافذ شحن USB
      • أسود

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      مأخذان

      تحويل مأخذ واحد إلى مأخذان، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      3 منافذ شحن سريع عبر USB

      يسمح لك منفذ الشحن بشحن أجهزة USB.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        بطاقة
        EAN
        ‎48 95229 12541 4

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 12541 1

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        180  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 12541 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

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