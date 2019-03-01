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QP6505/23
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية ثورية بنظام مختلط جديد، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.**
اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا [إخلاء المسؤولية: 1]
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
مشط دقيق مع 9 إعدادات للطول
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي أداة OneBlade من Philips مزوّدة بمشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول لتتمكن من ابتكار أي تسريحة، بدءًا من تأثير اللحية النامية بعد الظهر وصولاً إلى التشذيب الدقيق وتسريحة اللحية الأطول.
حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.
تتوافق مع كل منتجات شفرات oneblade: باستثناء الطراز QP4xx