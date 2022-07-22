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PicoPix MaxTV بروجيكتور محمول

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PicoPix MaxTVبروجيكتور محمول

PPX720/INT

PicoPix MaxTV بروجيكتور محمول

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البرامج وبرامج التشغيل

ترقية البرنامج

  • الإصدار: V1.0.56
  • ZIP ملف, 469.7 MB
  • 22 July 2022

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي - English (US)

  • الإصدار: 1.0
  • TXT ملف, 13.1 kB
  • 23 January 2023

الدلائل والمستندات

Leaflet - English (US)

  • PDF ملف, 2.2 MB
  • 20 December 2022

Quick start guide

  • الإصدار: 1
  • PDF ملف, 1.9 MB
  • 20 December 2022

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