ضمان لمدة عامين
PPX720/INT
سطوع فائق، إمكانية حمل وصوت فائقان
يستند PicoPix MaxTV إلى Android TV وهو يعرض صورًا بحجم يصل إلى 120 بوصة بدقة True Full HD. بفضل تصحيحات الصور المتعددة، والسطوع التلقائي والبطارية التي تدوم لغاية 4 ساعات، ووظيفة الجهاز الصوتي الكبير والمحمول، ستعجز عن تخيّل حياتك بدونه!
120 بوصة بدقة True FULL HD 1080p
إمكانية حمل وصوت فائقان
تجربة تلفزيون Android
وظيفة جهاز صوت كبير ومحمول مع Bluetooth
يساعد التركيز التلقائي بكبسة زر واحدة في التخلص من عناء الإعداد اليدوي والعبء الذي يفرضه. تضمن دائمًا الكاميرا العالية الدقة والتركيز التلقائي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تزويدك بأوضح صورة، تلقائيًا.
يأتي بروجيكتور PicoPix MaxTV الصغير جدًا مزودًا بكل ما تحتاج إليه. استفد إلى أقصى حد من بطارية تدوم لـ 4 ساعات في وضع العرض ولـ 10 ساعات في وضع مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth. وستشحن أيضًا وظيفة بنك الطاقة كل أجهزتك عبر منفذ USB-C أو USB-A.
يتم استخدام تقنية Texas Instruments DLP في 9 من أصل 10 صالات سينما في العالم، لتوفير صور زاهية وساطعة وتباين عميق في أي ظروف. يمكنك أن تتوقع تجربة بصرية لا مثيل لها مع ألوان زاهية توفر إشارة REC709 بنسبة 100%.
إن Google وGoogle Play وYouTube وAndroid TV وغيرها من العلامات هي علامات تجارية لـ Google LLC. لا يتوفر مساعد Google Assistant في بضع اللغات والبلدان.
بروجيكتورات للاتصال المباشر وللاستخدام مع جهاز لمعالجة البيانات التلقائية مثل الهاتف الذكي، والكمبيوتر المحمول، والكمبيوتر الشخص، ومشغّل أقراص Blue-ray، إلخ.