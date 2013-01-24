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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2726/91
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1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2726/91
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.7 كجم/الدقيقة

      • قوة 450 واط اسمية وقوة 1700 واط مقيّدة
      • 2.7 كجم/الدقيقة
      • أسود
      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      مجموعة ثقوب وأداة تقطيع تضبط درجة الفرم بشكل تلقائي

      يمكن تجميع السكين بشكل صحيح على برغي التغذية المعدني فقط

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      أداة تنظيف مبتكرة ثنائية الجوانب

      تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!

      قدرة الفرم ما يصل إلى 2.7 كجم في دقيقة واحدة.

      قدرة الفرم ما يصل إلى 2.7 كجم في دقيقة واحدة.

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        سكين
        نعم
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        صينية اللحم
        بلاستيك
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم
        أداة التنظيف
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50  هرتز
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        طاقة مقيّدة
        1700  واط
        طاقة إسمية
        450  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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