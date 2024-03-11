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Viva Collection مفرمة لحوم

تم إيقافه

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Viva Collectionمفرمة لحوم

HR2726/91

Viva Collection مفرمة لحوم

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Viva Collection Meat mincer

  • PDF ملف, 7.3 MB
  • 11 March 2024

يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.

  • PDF ملف
  • 15 August 2024

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