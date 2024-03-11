تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
تحضير الطعام
جميع السلاسل
Viva Collection مفرمة لحوم
تم إيقافه
الدعم
HR2726/91
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
User Manual Philips Viva Collection Meat mincer
يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة.
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك