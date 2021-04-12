ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP8720N/56
بنك طاقة رفيع وقوي
احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا
20,000 مللي أمبير في الساعة
شاحن USB ثنائي
بطارية ليثيوم بوليمر
حماية البطارية وحماية من قصر الدارة الكهربائية
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه