ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP8720N/00
بنك طاقة رفيع وقوي
احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا
20,000 مللي أمبير في الساعة
شاحن USB ثنائي
بطارية ليثيوم بوليمر
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.