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DLP1011Q/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن أحدث جهاز. تقوم ميزة الشحن اللاسلكي qi بشحن أجهزتك الممكّنة لاستخدام qi، من دون الحاجة إلى كبل.
10000 مللي أمبير في الساعة
الشحن اللاسلكي Qi
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه