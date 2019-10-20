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DLP1010C/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن طاقة أحدث الأجهزة.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.