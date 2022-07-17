ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
CHP8034W/56
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس حائط BS ووصلة تمديد مصهر 13 أمبير إلى 3 مقابس BS مؤرّضة و3 منافذ شحن USB. منفذَي USB-A ومقبس شحن USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD). إخراج USB الأقصى يبلغ 18 واط.
3 مآخذ
3 منافذ شحن USB
تسليم الطاقة
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
يشكّل منفذ USB-C معيار موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB لمستوى أعلى من الطاقة وشحن سريع.