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AC2887/90
هواء صحي أكثر، على الدوام
إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي.
إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومترات
شاشة عرض مستوى جسيمات PM2.5
لغاية 79 م2/ 850 قدم2
وضع تلقائي ووضع نوم
يزيل الرذاذات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيروس يصيب الجهاز التنفسي، من الهواء الذي يمر عبر الفلتر. كما يُعقِّم الهواء من خلال إزالة 99,9% من الرذاذات الموجودة في الهواء التي قد تحتوي على فيروسات.*
AeraSense هو مستشعر يتعرف بدقة على الجسيمات الدقيقة الأصغر حتى من جسيمات PM2.5 (بما في ذلك مسببات الحساسية المحمولة في الهواء الأكثر شيوعًا في الأماكن المغلقة). ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من ضبط إعدادات جهاز تنقية الهواء على المستوى المثالي الملائم لظروف الهواء الحالية ولتوفير الطمأنينة بشكل مستمر. ثم يقدِّم إليك ملاحظات عن جودة الهواء في المكان المغلق في الوقت الحقيقي من خلال عرض مستوى جسيمات PM2.5.
عند تشغيل جهاز تنقية الهواء في الوضع الصامت، يقلل سرعة المروحة ومستوى الضوضاء لتوفير نوم مريح طوال الليل.
(1) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنقية لمرة واحدة ويتم احتسابه عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 333 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2) أُجري اختبار معدل انخفاض الميكروبات في شركة Airmid Health Ltd في غرفة مساحتها 28,5 مترًا مكعبًا، تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء. لا توفر أجهزة تنقية الهواء وحدها الحماية من كوفيد-19، لكنها يمكن أن تكون جزءًا من خطة وقائية (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
(3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
(6) تم الاختبار على وسط الفلتر لمعرفة فعالية التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بمعدل 5,33 سم/الثانية من قِبَل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار وفقَ المعيار JISB 9908-2013
(7)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، بالاستناد إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.