جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر الكربون النشط
فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i
فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر كربون نشط يزيل المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC) والروائح الكريهة بفعالية ليمنحك هواءً أنظف وأكثر انتعاشًا.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i فلتر الكربون النشط
فلتر أصلي لسلسلة أجهزة تنقية الهواء 2000 و3000i يقلل الغازات والروائح الكريهة بفعالية متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i بداخل الصندوق: فلتر واحد عمر افتراضي سنة واحدة فلتر أصلي من Philips متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 2000i و3000i
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء Philips 2000i و3000i: الطُرز AC2887، وAC2889، وAC2892، وAC3829. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء في الجزء السفلي منه.
فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.
الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
يقلل فلتر الكربون النشط الغازات والروائح الكريهة
يزيل فلتر الكربون النشط المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC) والروائح الكريهة بفعالية ليمنحك هواءً أنظف وأكثر
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المواصفات العامة
نوع المنتج
فلتر AC NanoProtect محتويات الصندوق
فلتر واحد HEPA NanoProtect
لا الفلتر الأولي
لا كربون نشط
نعم فترة استهلاك
حتى عام واحد
الأداء
تنقية الجسيمات
الغاز والروائح
الوزن والأبعاد
ارتفاع المنتج
362 مم وزن المنتج
0,262 كجم عرض المنتج
276 مم طول المنتج
10 مم طول الحزمة
21 مم عرض الحزمة
292 مم ارتفاع الحزمة
380 مم وزن الحزمة
0,557 كجم
استبدال
لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
AC2887، AC2889، AC2892، AC3829
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(1) تم اختبار الهواء المتدفق عبر الفلتر باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم NaCl من قِبَل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفقًا لمعيار DIN71460-1. (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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