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6000 series

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

43PUT6002/56
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
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    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    43PUT6002/56

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

      مع Pixel Plus Ultra HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      حاملتان رفيعتان وأنيقتان لإبراز الوزن الخفيف

      عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        Pixel Plus Ultra HD
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        لغاية 4K Ultra HD 3840x2160
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • متجر Philips
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت

      • تطبيقات التلفزيون الذكية

        التحكم
        دعم لوحة مفاتيح USB والماوس

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC H.265 (ما يصل إلى UHD على 30P)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • الراحة

        حماية الأطفال
        قفل الأطفال
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • 16:9
        • شاشة عريضة
        • غير مقاس
        اللغة المتوفرة: واجهة المستخدم
        الصينية المبسّطة
        مؤقت السكون
        نعم

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • صوت واضح
        • Virtual Surround

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • D-sub
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        إدخال التردد اللاسلكي
        x1 (‏DTV/ ATV، على الجانب)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt;=0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك الطاقة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • بطاريتان AAA

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.3  كلغ
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        667  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        567  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        9.8  كلغ
        تعيين العمق
        83  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        240  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.5  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك الطاقة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • بطاريتان AAA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.
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