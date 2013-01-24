العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات
ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ذكي بكل بساطة. رائع بالتأكيد.
شاهد المحتويات وشغّلها واستمتع بها. يضعك تلفزيون Philips بدقة Full HD هذا في قلب الحدث مع صورة واضحة جدًا وصوت نقي. تمنحك لوحة معلومات SAPHI وصولاً سهلاً إلى المحتويات، كما أن التأخر المنخفض في الإدخال عبر HDMI مثالي للألعاب. إكتشف كلّ المميزات
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتويات التلفزيون الكبلي، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
احصل على جودة صور رائعة للألعاب مع تأخير منخفض في الإدخال لا يتعدّى 20 مللي ثانية عبر وصلة HDMI. حسّن تجربة الألعاب وانغمس في اللعبة بفضل إمكانية الرؤية الأفضل في المشاهد الداكنة، ومعدلات التحديث الأفضل.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات