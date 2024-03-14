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‎3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

تم إيقافه

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‎3000 Seriesمكنسة كهربائية مع كيس

XD3010/61

‎3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP ملف, 628.6 kB
  • 14 March 2024

User Manual Philips 3000 Series Bagged vacuum cleaner XD3030; XD3010; XD3000

  • PDF ملف, 2.2 MB
  • 3 May 2024

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