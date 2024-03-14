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3000 Series مكنسة كهربائية مع كيس
تم إيقافه
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XD3010/61
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips 3000 Series Bagged vacuum cleaner XD3030; XD3010; XD3000
الجميع (2)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
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