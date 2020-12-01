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جميع السلاسل

  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

تم إيقافه

‎3000 Seriesمكنسة كهربائية مع كيس

XD3010/61

لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.

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مع تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم

لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

  • 2000 واط

  • فلتر Super Clean Air

  • 3 لترات

تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.

محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

يوفر المحرك القوي بقوة 2000 واط قوة شفط عالية للحصول على نتائج تنظيف شاملة.

صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. شفط الغبار من الأرضيات الصلبة طراز (IEC62885-2). تم اختبار أداء التنقية وفقًا للمعيار DIN EN 60312/11/2008.