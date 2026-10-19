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جديد

مكبر صوت للحفلات مزود بتقنية Bluetooth

TAX3500/98

أطلق الإيقاعات

ابدأ الحفلة مع مكبر الصوت المحمول المزود بتقنية Bluetooth، والذي يتيح لك التألق عبر الميكروفونات! ستحصل على وظائف الكاريوكي ومؤثرات الإضاءة وصوت قوي بجهير عميق. وصّله بمقبس كهربائي، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.

عرض جميع المزايا

أطلق الإيقاعات

  • Bluetooth®

  • USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM

  • وظائف الكاريوكي

  • بطارية مدمجة

جهير عميق. وقت تشغيل يصل إلى 8 ساعات

جهير عميق. وقت تشغيل يصل إلى 8 ساعات

بفضل الصوت القوي والجهير الضخم النابض، يمكن لمكبر صوت الكاريوكي هذا أن يملأ الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إشعال أجواء الحفلة في الهواء الطلق لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة على مكبرات الصوت بتناغم مع الموسيقى، وتتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. أياً كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فهذا المكبر يلبي احتياجاتك.

مدخلان للميكروفون

يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. يمكن التحكم في مستوى صوت الميكروفونات من مكبر الصوت، كما يمكنك إضافة مؤثرات الصدى أيضًا.

المواصفات التقنية

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