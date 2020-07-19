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تم إيقافه
TAS3505/00
أينما كنت في المنزل
نغمات صباحية في الحمام. محطات بودكاست ملهمة في مكتبك في المنزل. يأتي مكبر الصوت العصري هذا مزوّدًا بتقنية Bluetooth ويتميّز بقماش خاص بمكبرات الصوت ومصنوع من مزيج من الصوف، وأزرار منقوشة، ليتماشى دائمًا مع كل المناسبات. احصل على صوت غني جدًا ووقت تشغيل يدوم لمدة 10 ساعات.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 5 واط
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.
تحصل على 10 ساعات من وقت التشغيل بعد عملية شحن واحدة، ويبلغ النطاق اللاسلكي 20 مترًا. يستغرق شحن مكبر الصوت 2,5 ساعات عبر كبل USB-C المضمّن. يقدّم المشع غير الفعال صوت جهير قويًا، كما يبقى الصوت نقيًا حتى على المستويات المرتفعة.
يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش مكبر الصوت فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المياه.