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TAS1509BK/00
استمتع بصوت واضح أينما كنت
اصطحب موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي صوت جهير قوي، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. صوت جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة الرائعة صوت جهير غنيًا وقويًا بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين متماثلتين معًا للاستمتاع بصوت استيريو مذهل. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى عندما تكون خارج المنزل، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشكلات.