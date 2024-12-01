تصميم انسيابي بحواف مستديرة

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر، إلى جانب الأضواء الهادئة التي تخفت تدريجياً، مظهراً أنيقاً. يتميز المكبر بحجم صغير يتيح لك حمله واصطحابه معك، فهو ليس سهل النقل من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعاً في أي منها أيضاً.