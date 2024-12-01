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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو مذهل. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن الإضاءة أيضًا.
يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر بين الإضاءة متعددة الألوان، وتأثير التلاشي، والإضاءة الليلية البيضاء والناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر، إلى جانب الأضواء الهادئة التي تخفت تدريجياً، مظهراً أنيقاً. يتميز المكبر بحجم صغير يتيح لك حمله واصطحابه معك، فهو ليس سهل النقل من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعاً في أي منها أيضاً.