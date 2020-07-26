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راديو الإنترنت

TAR8805/98

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أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi.

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  • DAB+‎

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®‎

  • مع شاحن هاتف لاسلكي

مع تطبيق Spotify Connect، يمكنك استخدام جهاز محمول كأداة للتحكّم عن بُعد بخدمة Spotify

مع تطبيق Spotify Connect، يمكنك استخدام جهاز محمول كأداة للتحكّم عن بُعد بخدمة Spotify

هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.

لوحة الشحن اللاسلكي Qi، ومنفذ USB

لوحة الشحن اللاسلكي Qi، ومنفذ USB

تتوفر لوحة شحن لاسلكي Qi في الجهة العلوية من الراديو. بالنسبة إلى الهواتف القديمة الطراز، يتوفر منفذ شحن USB. وتتوفر شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح، كما تتوفر مفاتيح التحكم الرئيسية على اللوحة الأمامية.

راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+‎، أو محطات FM.

المواصفات التقنية

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