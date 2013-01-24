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ساعة مزودة براديو

TAR3205/98
  • استيقظ بنشاط استيقظ بنشاط استيقظ بنشاط
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    ساعة مزودة براديو

    TAR3205/98

    استيقظ بنشاط

    أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة براديو

    استيقظ بنشاط

    أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل. إكتشف كلّ المميزات

    استيقظ بنشاط

    أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة براديو

    استيقظ بنشاط

    أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل. إكتشف كلّ المميزات

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      استيقظ بنشاط

      • FM، توليف رقمي
      • منبه مزدوج

      راديو FM رقمي

      يوفر موالف FM استقبالاً واضحًا، ويمكنك إعداد ما يصل إلى 10 إعدادات مسبقة لمحطاتك المفضلة. تعرض الشاشة الوقت بوضوح.

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى الراديو

      اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.

      منبّه مزدوج. ساعة واحدة ومنبّهان

      تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهين مختلفين، وتقوم وظيفة الاستيقاظ اللطيف بزيادة صوت الراديو تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بسلاسة.

      بطارية احتياطية في حال انقطاع الكهرباء

      تأتي ساعة المنبّه هذه مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.

      المواصفات التقنية

      • الساعة

        شاشة عرض
        LED
        نوع
        رقمي

      • المنبه

        عدد المنبهات
        2
        مصدر المنبه
        • طنين
        • راديو FM
        غفوة (تكرار المنبه)
        نعم، 9 دقائق
        إعادة تعيين المنبه كل 24 ساعة
        نعم
        مؤقت السكون
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        هوائي
        هوائي FM
        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        نطاق تردد FM
        87,5 - 108  ميغاهرتز
        عدد المحطات المسبقة الإعداد
        10

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        200 ميللي واط
        نظام الصوت
        أحادي

      • الطاقة

        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد
        إدخال طاقة التيار المتردد
        100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
        < 3 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط
        بطارية احتياطية
        AAA عدد 2 (غير مضّمنة)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • شهادة الضمان
        • دليل البدء السريع

      • الأبعاد

        ارتفاع المنتج
        54  ملليمترًا
        عمق المنتج
        131  ملليمترًا
        عرض المنتج
        131  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.204  كلغ
        عمق العلبة
        60  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        190  ملليمترًا
        عرض العلبة
        136  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        0,367  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • شهادة الضمان
      • دليل البدء السريع

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