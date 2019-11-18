وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. صوت عالٍ وقوي مع صوت جهير مدوٍّ

يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.