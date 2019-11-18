المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TANX200/98

استسلم لصوت الجهير

استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة.

عرض جميع المزايا

استسلم لصوت الجهير

  • Bluetooth®‎

الأبعاد: 268‏x‏556‏x‏285 مم

وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. صوت عالٍ وقوي مع صوت جهير مدوٍّ

يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.

تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلان لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة

تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلات لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح