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  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TANX100/98

حفلة صاخبة

ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار.

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حفلة صاخبة

  • Bluetooth®‎

إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

إقران سهل: ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth

تتميّز عملية الإقران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth بسهولتها التامة. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

أشعل حماس الرقص لدى الجميع بفضل التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات. تنبض الأضواء الملوّنة على مكبرات الصوت على إيقاع الموسيقى أو تومض بترتيبات مختلفة أو تبقى مضيئة في توهج ثابت.

المواصفات التقنية

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