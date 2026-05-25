ضمان لمدة عامين
TAMS60Y/00
The Roller
أيقونة تعود بحلة جديدة. يجمع The Roller بين صوت ستيريو غني واتصال سلس ضمن تصميمه المستوحى من طابع الثمانينيات المميز. يتميز بحضور جريء وصوت قوي ويقدم جهيرًا عميقًا ونقيًا جدًا يجمع بين القوة والوضوح.
صوت مذهل مع شكل كلاسيكي
قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS)
وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة
مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66
قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
يعني تصنيف IP67 أن وحدة تشغيل مكبر الصوت محكمة ضد الغبار ويمكن غمرها لمدة تصل إلى 30 minutes على عمق يصل إلى 1 m.