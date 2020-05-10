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تم إيقافه
TAM2805/10
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
هل تبحث عمّا تستمتع إليه؟ يزوّدك هذا النظام الصغير براديو رقمي أو راديو إنترنت خالٍ من التشويش من آلاف المحطات حول العالم. يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، أما إدخالات الصوت فتتولّى تشغيل الصوت من المصادر السلكية.
يمكنك وضع هذا النظام الصغير والرفيع بطريقة مستقلة على قدم مضمّنة، أو إزالة القدم لتركيبه مباشرة على الحائط. يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كجهاز للتحكّم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. كذلك، يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.