مكبر صوت داخلي بتصنيف IPX7، لراحة البال

يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت الداخلي بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المطر.