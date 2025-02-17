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7000 Seriesسماعات أذن سلكية داخلية

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، وتجربة استماع HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بقياس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والنغمات المتوسطة كثيفة، والنغمات المنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، وتجربة استماع HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشويه منخفض، وصوت أكثر نقاءً، وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصّل ثنائي السنون بحجم 0.78mm، وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصّل ثنائي السنون بحجم 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب سلكي من النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

طرف أذن من الإسفنج المرن والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل صوتي استثنائي.

المواصفات التقنية

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