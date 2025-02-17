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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، وتجربة استماع HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بقياس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والنغمات المتوسطة كثيفة، والنغمات المنخفضة غنية.
مُشغّل ديناميكي 10 mm
كابل قابل للفصل
ملاءمة مريحة
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.
يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصّل ثنائي السنون بحجم 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب سلكي من النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل صوتي استثنائي.