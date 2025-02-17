كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصّل ثنائي السنون بحجم 0.78mm، وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصّل ثنائي السنون بحجم 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب سلكي من النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.