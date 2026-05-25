ضمان لمدة عامين
TAE2000OR/97
استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة في السلك
موصل USB-C
صوت جهير غني وصوت نقي
تصميم صغير الحجم لارتداء مريح، واستماع مريح طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يوفر ملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائماً مهما كانت الظروف.