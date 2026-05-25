المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة

سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000OR/97

استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة

ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

استشعر الإيقاع، واستمتع بالملاءمة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة في السلك

  • موصل USB-C

  • صوت جهير غني وصوت نقي

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم صغير الحجم لارتداء مريح، واستماع مريح طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان المحتوى الذي تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يوفر ملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائماً مهما كانت الظروف.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح