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TAB8947/98
صوت غامر بالكامل للأفلام والموسيقى والمزيد غيرها
كُن في قلب الحدث بفضل مكبر الصوت العمودي 3.1.2. استمتع بمحتويات وأفلام وموسيقى تنبض بالحياة مع وضوح صوت استثنائي. يمكن توصيل مضخم الصوت القوي لاسلكيًا لصوت سينمائي وغامر بالكامل.
Dolby Atmos®
660 واط كحد أقصى، مضخم صوت لاسلكي
يعمل مع المساعدات الصوتية
يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بقوة عالية تبلغ 300 واط لكل المحتويات التي تشاهدها، وكل الأغاني التي تحبّها. تملأ القنوات 3.1.2 أي غرفة بأنغام ساحرة، وتأثيرات مدويّة وحوار واضح جدًا. ويعزز مضخم الصوت اللاسلكي كل إيقاع وكل نغمة صاخبة.
عزّز مستوى الدراما بغض النظر عمّا تشاهده. تمنحك Dolby Atmos تجربة صوت غامر بصورة استثنائية. ستنبض أفلامك وعروضك المفضّلة بصوت واقعي جدًا، يتدفق من فوقك ويغمرك من كل الجهات.
يمكنك أيضًا بث قوائم تشغيل عالية الجودة من جهازك المحمول عبر Chromecast أو Apple AirPlay 2 أو Bluetooth. أما بالنسبة إلى الأفلام والألعاب، فيسمح لك الاتصال التمريري بدقة 4K بتوصيل مصادر فيديو HDR بدقة 4K بدون فقدان مستوى الدقة.