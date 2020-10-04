Play-Fi. بدءًا من الصوت في غرف متعددة ووصولاً إلى الصوت المحيطي

سيكون مكبر الصوت هذا أهم جزء من نظام الصوت المتعدد الغرف بفضل التوافق السهل مع Play-Fi. يمكنك مزامنة مكبرات الصوت المتوافقة مع Play-Fi للحصول على صوت في غرف متعددة، أو حتى لابتكار نظام صوت محيطي فعلي، كل ذلك عبر تطبيق Philips Sound أو تطبيق Play-Fi.