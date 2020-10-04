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  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
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تم إيقافه

مكبر صوت عمودي 3.1 مع مضخم صوت لاسلكي

TAB8805/10

صوت سينمائي قوي

جعل الليالي المخصصة لمشاهدة الأفلام أكثر متعة بفضل مكبر الصوت العمودي هذا مع مضخم صوت لاسلكي. يضعك الصوت الثلاثي الأبعاد والغامر من Dolby Atmos في قلب الحدث. أما التوافق مع Play-Fi فيسهّل ابتكار إعداد صوت محيطي فعلي.

عرض جميع المزايا

صوت سينمائي قوي

  • 400 واط كحد أقصى، مضخم صوت لاسلكي

  • Dolby Atmos®‎

  • توافق مع DTS Play-Fi

  • الاتصال عبر المساعدات الصوتية

مكبر صوت عمودي ذكي. صوت سينمائي قوي

مكبر صوت عمودي ذكي. صوت سينمائي قوي

يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بصوت غني بقوة 300 واط لكل المحتويات التي تشاهدها، وكل الأغاني التي تحبّها. تملأ القنوات 3.1 أي غرفة بأنغام ساحرة، وتأثيرات مدويّة وحوار واضح جدًا. ويعزز مضخم الصوت اللاسلكي كل إيقاع وكل نغمة صاخبة.

Dolby Atmos. إثارة معززة

Dolby Atmos. إثارة معززة

استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. إن مكبر الصوت العمودي هذا المتوافق مع Dolby Atmos يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه، للحصول على صوت محيطي ثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.

Play-Fi. بدءًا من الصوت في غرف متعددة ووصولاً إلى الصوت المحيطي

Play-Fi. بدءًا من الصوت في غرف متعددة ووصولاً إلى الصوت المحيطي

سيكون مكبر الصوت هذا أهم جزء من نظام الصوت المتعدد الغرف بفضل التوافق السهل مع Play-Fi. يمكنك مزامنة مكبرات الصوت المتوافقة مع Play-Fi للحصول على صوت في غرف متعددة، أو حتى لابتكار نظام صوت محيطي فعلي، كل ذلك عبر تطبيق Philips Sound أو تطبيق Play-Fi.

المواصفات التقنية

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