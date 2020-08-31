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  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
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سماعة Soundbar

TAB7305/98

صوت قوي للأفلام أو الموسيقى.

كن في قلب الحدث. يأتي مكبر الصوت العمودي بقوة 300 واط هذا مزوّدًا بمضخم صوت لاسلكي وصوت Dolby، ليمنحك صوتًا كاملاً وغنيًا وحوارًا واضحًا. ستسمع بشكل أفضل، وستحب المشاهدة أكثر، بدءًا من أفلام الحركة الضخمة ووصولاً إلى العروض الرائجة التي لا بد من مشاهدتها.

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صوت قوي للأفلام أو الموسيقى.

  • مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1

  • HDMI ARC

  • Dolby Audio

  • 300 واط

Dolby Audio. كن في قلب الحدث

انغمس في برامجك وأفلامك المفضّلة. يدعم مكبر الصوت العمودي هذا المُزود بمضخم صوت لاسلكي تنسيق الصوت من Dolby Digital Plus للحصول على تجربة شاملة وغامرة أكثر. وستكون الأصوات واضحة أكثر والتأثيرات أكثر روعة.

إخراج بقوة 300 واط لصوت قوي

هدير الانفجارات. موسيقى تصويرية مميزة. مع قوة نقية بقدرة 300 واط في مكبر الصوت العمودي هذا المُزود بمضخّم صوت لاسلكي ستسمع الموسيقى والمؤثرات الصوتية بوضوح أفضل بكثير. وستسمع المزيد من التفاصيل في اللحظات الأكثر هدوءًا وستبهرك مشاهد الحركة.

كتائف تركيب على الحائط مضمّنة

المواصفات التقنية

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