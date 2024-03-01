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TAB5309/10
صوت أفضل وأعمق لكل وسائل الترفيه لديك
أضف الحيوية إلى الأفلام وغيرها مع مكبر الصوت الساوند بار القوي ومضخم الصوت الجهير اللاسلكي. ستدوي الانفجارات، وتتألق الموسيقى، وتصبح الألعاب أكثر ملحمية. توفر تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان ما تشاهده.
2.1 Ch، مضخم صوت جهير لاسلكي
240 W كحد أقصى. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
توفر لك قنوات 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضفي مضخم الصوت اللاسلكي صغير الحجم قوة مُرضية على المؤثرات والموسيقى. تتيح لك أربعة أوضاع EQ اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، كما تصبح الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين وضوح الحوار.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.