المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام

تم إيقافه

سماعة Soundbar

TAB5305/98

إعداد صوت التلفزيون

صوت أفضل. حب أكبر. يرتقي مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا بصوت التلفزيون إلى المستوى التالي، للحصول على صوت أوضح وجهير أعمق. وبفضل تقنية Bluetooth، وإدخال الصوت، والإدخالات البصرية، يمكنك إطلاق العنان للموسيقى أيضًا.

عرض جميع المزايا

إعداد صوت التلفزيون

  • مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1

  • Bluetooth®‎

  • HDMI ARC

قنوات 2.1. مضخم صوت لاسلكي لجهير أعمق

تضيف قنوات 2.1 مستويات جديدة من الصوت إلى أفلامك وعروضك المفضّلة، بدءًا من فرقعة إطلاق الليزر ووصولاً إلى هتافات الجماهير. يصدر مضخم الصوت اللاسلكي والصغير جهيرًا رائعًا، لتسمع صوت طنين الانفجارات وصوت الموسيقى المدوّية.

HDMI ARC. تحكّم بمكبر الصوت العمودي باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

وداعًا لأيام البحث عن أجهزة تحكّم عن بُعد متعددة. يتصل مكبر الصوت العمودي هذا بالتلفزيون لديك عبر HDMI ARC، ما يسمح لك بالتحكّم بمستوى صوت مكبر الصوت العمودي مستخدمًا جهاز التحكّم عن بُعد نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون.

قم بتوصيل مصادرك المفضّلة لصوت أضخم

قم ببث قوائم التشغيل من جهازك المحمول عبر Bluetooth وبتوصيل مصادر الصوت عبر إدخال الصوت أو الإدخال البصري. بغض النظر عن المحتوى الذي تحبّه، سيتم تشغيله بصوت أقوى وأوضح بفضل مكبر الصوت العمودي هذا.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.‎.