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  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
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مكبر صوت استيريو عمودي 2.0 محسّن

TAB4000/98

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.

عرض جميع المزايا

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

  • قناة 2.0

  • إخراج RMS‏ 60 واط كحد أقصى/30 واط

  • HDMI-ARC

  • ‎5.4 Bluetooth®‎

صوت استريو بلا تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

صوت استريو بلا تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يوفر صوتاً واضحاً عبر قناتين 2.0، فهذا خيار جدير بالاهتمام بفضل جودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتضفي مزيداً من الحماس من دون أن تفوّت الحوار.

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

صوت أفضل بفضل بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لتجربة بث صوتي سلسة بزمن تأخير أقل.

مزامنة واتصالات سلسة عبر HDMI-ARC

وسّع إمكانات الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.

المواصفات التقنية

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