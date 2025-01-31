ضمان لمدة عامين
TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يوفر صوتاً واضحاً عبر قناتين 2.0، فهذا خيار جدير بالاهتمام بفضل جودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتضفي مزيداً من الحماس من دون أن تفوّت الحوار.
صوت أفضل بفضل بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لتجربة بث صوتي سلسة بزمن تأخير أقل.
وسّع إمكانات الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.