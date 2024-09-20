STH5030/20
مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب
اخترت ملابسك، لكن ليس لديك الوقت للكيّ. لا تقلق، فنحن هنا! انسَ أمر المكواة الكبيرة واستمتع بالمكواة البخارية المحمولة باليد من Philips من السلسلة 5000. تكون هذه المكواة جاهزة للاستخدام خلال 35 ثانية، كما أن استخدامها ممتع. استمتع بالموضة من دون حروق بشكل مضمون!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips جاهزة للاستخدام عندما تكون أنت جاهز. ببساطة ما عليك سوى وضع الرأس لكيّ الملابس بالبخار على العلّاقة أو على مساحة مسطّحة، واستمتع بالكيّ بالبخار. يسهّل الرأس القابل للتعديل والإمالة توضيبها للسفر ويمكن تخزينها في المنزل بسرعة وسهولة.
إن المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips سهلة الاستخدام للغاية وتحمى في غضون 35 ثانية فقط. يمكنك أن تنسى تحضير لوح الكيّ الكبير القديم، فأنت الآن ما عدت بحاجة إليه. قم ببساطة بكيّ ملابسك بالبخار وأزِل التجاعيد عنها على العلّاقة أو على مساحة مسطّحة. وبذلك، تكون قد أنهيت المهمة.
تتيح لك المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips التخلص من التجاعيد المزعجة على أي قطعة قابلة للكيّ من ملابسك. علاوة على ذلك، يُعدّ الوضع Eco الإعداد الافتراضي الأفضل لتوفير الطاقة، كما يُعدّ الوضع Max، مع معدل بخار أقوى، الوضع الممتاز للتجاعيد الأصعب والأقمشة مثل القطن.
تتيح لك لوحة البخار الساخنة النشطة في المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips وضع المكواة البخارية على أي قماش قابل للكيّ، حتى القماش الأكثر دقة، من دون القلق حيال إتلافه. سنلبّي احتياجاتك، بدءًا من الحرير الرقيق وصولاً إلى الدنيم السميك. تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مرفقة بضمان عدم التسبب بحروق لتعزيز الثقة والرعاية إلى الحد الأقصى. وهي تحافظ على مظهر ملابسك المفضلة بأفضل حلّة مهما كانت حساسة.
تتمتع المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips بطرف مدبب مصمم للدخول مباشرة في أصعب الزوايا وتمليس الطيات والكشاكش والكفات الأكثر صعوبة، ما يعني أن ملابسك الأكثر دقة وتفصيلاً ستكون جاهزة للارتداء عندما تريد. أصبحت كل قطع الملابس متاحة وجاهزة للارتداء.
على المستوى الأقصى، توفر المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips تدفق بخار عاليًا بشكل مدهش بالنسبة إلى مكواة بخارية محمولة باليد (لغاية 1400 واط** مع بخار مستمر يصل إلى 24 غ/الدقيقة) لتتمكن من إزالة التجاعيد عن ملابسك المفضلة بسهولة وبسرعة فائقة ومن دون أي مشاكل.
تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزوّدة بخزان مياه قابل للفك سعة 120 مل وخزان مياه إضافي سعة 200 مل. وبالتالي إن إعادة تعبئته سهلة للغاية عندما تحتاج إلى ضخ البخار لمدة أطول، كما أن تفريغه سهل قبل التخزين أو السفر. للحفاظ على أفضل مظهر لمنتجنا، يتميز خزان المياه بنمط مموّج يجسّد تدفق المياه بشكل جميل.
لكل ألف مكواة بخارية محمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips نبيعها، نقلل استخدام البلاستيك البكر بعدد 295000 قشة بلاستيكية، لتتمكن بالتالي من الشعور بالراحة أثناء الاستخدام وليس فقط عند ارتداء ملابسك بعد الكيّ.
لانتعاش أقصى، تقضي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips على 99,99% من البكتيريا لتشعر بثقة تامة بأن الملابس التي ترتديها فائقة النظافة والانتعاش، سواء أكانت قد غُسلت أم تم ارتداؤها من قبل.
تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزودة بمرفق السفر 2 في 1 لتتمكن من تخزينها بترتيب ومن حمايتها من الصدمات أينما ذهبت. ومهما كانت الملابس التي تريد ارتداءها، يمكنك أن تأخذها معك لكيّها في غضون دقائق، إذ تتحوّل إلى قفاز أمان، ما يزيد من الحماية من حروق البخار العرضية في المنزل أو خارجه.
انسَ أمر ألواح الكيّ، إذ تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزوّدة بلوح Stylemat الخاص بها. ضعه تحت ملابسك على السرير أو الكنبة أو الطاولة أو علّقه على الباب أو أي مساحة مسطحة تناسبك، ثم قم بالكيّ بالبخار كما تريد وأينما تريد. يوفر لوح Stylemat لك مساحة مسطحة لتكوي عليها ويحمي أثاثك من أي ضرر أثناء الكيّ بالبخار. وبعدما تنتهي، قم ببساطة بتخزينه في غضون ثوانٍ.
الملحقات
جودة النتيجة
التصميم
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
التقنية
بلد المنشأ
الاستدامة
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