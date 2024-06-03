سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات
يمكن فك خزان المياه الكبير الذي تبلغ سعته 1,8 لترات لإعادة ملئه بسهولة من أجل ضمان استمرار جلسات استخدام البخار لمدة طويلة من دون انقطاع.
ينتج محرك البخار بخارًا مستمرًا قويًا يبلغ 32 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد من الملابس بسهولة.
يمكنك ضبط إعدادات البخار المفضلة من منخفض إلى مرتفع للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة.
بفضل تصميم القاعدة الصغير والعمود القابل للطي، يمكن تخزين الجهاز البخاري بسهولة بعد الاستخدام
متى ما دعتك الحاجة إلى استخدام الجهاز البخاري، فإنه يكون جاهزًا للاستخدام في أقل من دقيقة ليمكّنك من وضع اللمسات النهائية في آخر لحظة.
إن الجهاز البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس، حيث يمكن الضغط بلوح البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها، وهو حل رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
يقضي البخار الساخن لمدة طويلة على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح الكريهة للحفاظ على انتعاش الملابس.
يمكن ضبط العمود الفردي على الارتفاع المناسب لتعليق الملابس وكيها بالبخار بشكل مريح.
قفاز مضمن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
التصميم
سهولة الاستخدام
ضمان
الحجم والوزن
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