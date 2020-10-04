زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
لحماية الأجهزة المتصلة في حال حدوث صواعق أو ارتفاع مفاجئ في شدة التيار المتردد.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
تسمح لك أضواء LED بمعرفة ما إذا كان جهاز الحماية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار يعمل كما يجب.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج
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