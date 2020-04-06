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مضاعف طاقة

SPN2253WA/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2253WA/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات

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      زد عدد المآخذ إلى 5

      • 5 مآخذ
      • سلك طاقة بطول مترَين
      • مفتاح فردي
      • باللون الأبيض

      5 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      سلك طاقة بطول مترَين

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        7,54  سم
        الارتفاع
        33,1  سم
        العمق
        2,57  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 11069 4
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 11069 1
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        12

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11069 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

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