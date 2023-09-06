مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 1 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال حديثي الولادة البالغين من العمر يومًا واحدًا وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 1 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال حديثي الولادة البالغين من العمر يومًا واحدًا وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 1 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال حديثي الولادة البالغين من العمر يومًا واحدًا وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 1 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال حديثي الولادة البالغين من العمر يومًا واحدًا وأكثر. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج*. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي. ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.
يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.
تم تصميم الحلمة بطريقة تمنع الانقباض لتوفير التقام آمن ورضاعة متواصلة
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.
تتوفر الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent بمعدلات تدفق مختلفة، لمواكبة نمو طفلك. نوصي باستبدال الحلمات كل 3 أشهر لأسباب تتعلق بالنظافة. استخدمي الرضّعات المضادة للمغص من Philips Avent مع الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent فقط.
إن الحلمة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (السيليكون).
توافق كامل مع الرضّاعة الضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree أو من دونها.
المادة
محتويات العبوة
الوظائف
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