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Philips Avent

رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

SCF821/13
Avent
1 الجوائز
Avent
  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
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    Philips Avent رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

    SCF821/13
    1 الجوائز

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة للاستمتاع برضاعة متواصلة

      • رضّاعة
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

      صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

      تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

      اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

      اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

      إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*

      يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

      يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

      يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

      سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

      سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

      تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.

      سهلة الحمل

      سهلة الحمل

      يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.

      رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

      رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

      تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

      إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.

      تصميم مانع للتسرّب

      تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع تجربة رضاعة ممتعة.

      المواصفات التقنية

      • الرضّاعة

        السعة
        9 أونصة/260 ملليلتر
        المرحلة
        0‏-12 شهرًا

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة
        الرضّاعة
        • خالية من مادة الـ BPA
        • البوليبروبيلين
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        حلمة
        • خالية من مادة الـ BPA
        • سيليكون

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف
        • سهلة التجميع
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل

      • الوظائف

        سهولة الاستعمال
        • سهلة التنظيف والتجميع
        • تصميم مانع للتسرّب
        • 4 قطع لتجميع سهل
        حلمة
        التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت يمنع المغص
        7صمام مضاد للمغص
        مصممة لتقليل دخول الهواء

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          الجوائز

          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
          • يظهر الأطفال بعمر شهرَين الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة من علامة تجارية منافسة.
          • تم إثبات قدرة تصميم الحلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات أثناء الرضاعة.
          • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.