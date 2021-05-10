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Philips Avent

جهاز التعقيم

SCF293/01
Avent
Avent
  • تعقيم وتجفيف وتخزين تعقيم وتجفيف وتخزين تعقيم وتجفيف وتخزين
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    Philips Avent جهاز التعقيم

    SCF293/01

    تعقيم وتجفيف وتخزين

    كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز التعقيم

    تعقيم وتجفيف وتخزين

    كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات

    تعقيم وتجفيف وتخزين

    كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز التعقيم

    تعقيم وتجفيف وتخزين

    كوني جاهزةً لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة. يستخدم جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها Premium رشقات هواء تمت تنقيته لتجفيف الرضّاعات قبل إيقاف تشغيله. يتميّز جهاز التعقيم بسرعته وفعاليته، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة. إكتشف كلّ المميزات

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      بخار قوي للتعقيم، هواء نقي للتجفيف

      • جهاز تعقيم الرضّاعات وتجفيفها
      • متميّز
      وداعًا للبكتيريا الضارة

      وداعًا للبكتيريا الضارة

      تقدّم Philips Avent عملية تعقيم لطيفة وفعالة وخالية من المواد الكيميائية. يستخدم كل جهاز تعقيم قوة البخار فحسب، للقضاء على 99,9%من الجراثيم الضارة*.

      تدوم دورة التعقيم والتجفيف الكاملة لمدة 40 دقيقة فقط

      تدوم دورة التعقيم والتجفيف الكاملة لمدة 40 دقيقة فقط

      جهّزي الرّضاعات لوجبة طفلك التالية في غضون 40 دقيقة فقط. بعد التعقيم بالبخار القوي، تقوم الرشقات المركّزة من الهواء الذي تمت تنقيته بتجفيف الرضّاعات والملحقات، فتصبح جاهزة لاستخدامها على الفور.

      مصممة لتقليل احتمال الروائح الكريهة

      مصممة لتقليل احتمال الروائح الكريهة

      تحمي صَينية التقطير الجديدة التي نقدّمها لوح التسخين من قطرات الحليب، لتقليل احتمال الروائح الكريهة.

      يسمح لك جهاز التعقيم الذي نقدّمه بتعقيم المحتويات وتجفيفها وتخزينها

      يسمح لك جهاز التعقيم الذي نقدّمه بتعقيم المحتويات وتجفيفها وتخزينها

      لا تقتصر مهمة جهاز التعقيم الكهربائي والمتميّز الذي نقدّمه على تنظيف الرضّاعات والقضاء على الجراثيم، فهو يجفف الرضّاعات والملحقات، للحفاظ عليها معقّمة لغاية 24 ساعة.

      واسع من الداخل، صغير من الخارج

      واسع من الداخل، صغير من الخارج

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع إلا أنه يتّسع لما يصل إلى ست رضّاعات للأطفال من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، يتّسع لعناصر ضرورية أخرى، بدءًا من الحلمات واللهّايات ووصولاً إلى شافطة حليب الأم اليدوية.

      جهاز تعقيم سريع وسهل التنظيف

      جهاز تعقيم سريع وسهل التنظيف

      يمكن تنظيف جهاز التعقيم السريع بسهولة تامة، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل والخارج، بما في ذلك لوح التسخين، لقضاء المزيد من الوقت مع طفلك الصغير.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        220-240 فولت~ 50-60 هرتز، 220 فولت~ 60 هرتز (كوريا)، 120-127 فولت~ 60 هرتز (حركة عدم الانحياز)، 110 فولت ~ 60 هرتز (تايوان)
        استهلاك الطاقة
        650  واط

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        304 x‏ 191 x‏ 378  ملليمترًا
        الوزن
        2,4  كلغ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • محتويات العبوة

        ملاقط
        1  قطعة
        جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
        قطعة واحدة

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