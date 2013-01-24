مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم واقيات الحلمات على شكل فراشة رفيعة للغاية ليتمكّن الطفل من ملامسة بشرة والدته. بفضل هذا الشكل، لن يلامس الطفل ثدي أمه بأنفه فحسب، بل بذقنه أيضًا، ما يسمح له بشمّ عطرها وملامسة بشرتها. يكفي أن تضعي الوقاء فوق وسط الحلمة لتتأكدي من أن طفلك قادر على التقام الهالة بالكامل وبشكل مناسب. استمتعي بالرابط الذي يجمعك مع طفلك فيما تحمين حلمتَيك في الوقت نفسه.
صمّمنا واقيات الحلمات لمساعدة الأطفال في تحدّيات الالتقام المبكرة ولمساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول*. بالنسبة إلى الأمهات اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة والأطفال الذين يشكون من تقنية شفط ضعيفة أو حالات شذوذ فموية، يتميّز وقاء الحلمة بشكل شبيه للحلمة يسمح بالالتقام، فيحافظ على وضعية بارزة أثناء فترات رضاعة الطفل.
تم تصميم واقيات الحلمات لتوفير الراحة ولضمان عمليات رضاعة ألطف على الحلمات المتقرّحة أو المشققة أو المسببة للآلام. فهي تساعد في تخفيف احتكاك الحلمتَين أو شدّهما أثناء الرضاعة الطبيعية، لتزويد طفلك بأفضل حليب وبراحة تامة.
إذا كان من الضروري التحكّم بدفق حليب الأم أو إذا كان الطفل يفتقر للقوة اللازمة، فتشكّل واقيات الحلمات دعمًا مذهلاً أيضًا. تساعد الفتحات الثلاثة في طرف الوقاء في تعديل تدفق حليب الأم للطفل في حال الفرط في كمية إنتاج الحليب. بهذه الطريقة، يستطيع الطفل الرضاعة وفقًا لوتيرته الخاصة، في حال كان درّ حليب الأم مفرطًا.
تتوفر واقيات الحلمات بحجمين لتناسب ثدييك على أكمل وجه. تُستخدم الواقيات الصغيرة للحلمة بحجم قطر يبدأ من 12 مم، أما الواقيات المتوسطة فمخصصة للأحجام التي تصل إلى 21 مم. لمعرفة المقاس المناسب لك، استريحي وضعي إحدى الحلقتَين المثقوبتَين فوق حلمتك. أديري الوقاء باتجاه عقارب الساعة ووجّهي حلمتك داخل النفق، ثم مدّدي قاعدة الوقاء حول الهالة. إذا بقيت مسافة 2 مم بين الحلمة والسيليكون، فهذا هو المقاس المناسب لك. نصيحة: يستند المقاس على الحلمة وليس على الهالة. هل تراودك شكوك؟ اطلبي دعم المتخصص في الرعاية الصحية.
يجب تنظيف واقيَي الحلمتَين قبل كل استخدام، ما يستغرق أقل من 10 دقائق. ضعيهما في المياه المغلية لمدة خمس دقائق أو استخدمي الحقيبة الصحية بصورة اختيارية. ضَعي كلا واقيَي الحلمتَين في الحقيبة بعد تشطيفهما جيدًا، وأضيفي 25 مل/0,9 أونصات سائلة من المياه. بعد ذلك، ضَعي واقيَي الحلمتَين في مايكروويف بقوة 750-1000 واط لمدة ثلاث دقائق. دعيهما يبردان لمدة خمس دقائق ثم جففي المياه ليصبحان جاهزَين للاستخدام. استخدمي حقيبة الحمل الصحية والمريحة أثناء التنقل ولتخزين واقيَي الحلمتَين والحفاظ على نظافتهما.
إن وقاء الحلمة من Philips Avent مصنوع من مادة السليكون الناعم والرفيع جدًا وهي أقرب إلى حلول إطعام الأطفال التي نقدّمها، للمساعدة في التبديل بسلاسة بين الرضاعة الطبيعية والرّضاعة، عند الجمع بينهما.
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