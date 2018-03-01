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تم إيقافه

Philips Avent Audio Monitorsجهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD560/01

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/01 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.

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دعم إضافي لك ولطفلك

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

  • اتصال خاص 100%

  • ضوء ليلي وتهويدات

  • وظيفة التحدّث إلى الطفل

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

توفير الطاقة في وضع Smart ECO

توفير الطاقة في وضع Smart ECO

يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 